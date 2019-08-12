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12.08.2019 13:31
Рубрика: Власть

В Совфеде обратили внимание на участие в митинге 10 августа лиц с двойным гражданством

Текст: Валентина Егорова

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов обратил внимание, что в прошедшем в субботу на проспекте Сахарова в Москве принимали участие не только россияне, но и лица с двойным гражданством. Об этом он написал сегодня в своем блоге на сайте верхней палаты.

"Наша комиссия уже не первый раз обращает внимание на поведение лиц с двойным гражданством на российских политических мероприятиях. Напомню, что эти дамы и господа давали клятвы другим государствам служить им верой и правдой", - отметил сенатор.

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В числе таких лиц, замеченных на протестном митинге 10 августа, он назвал рэпера Оксимирона, который "большую часть своей 34-летней жизни провел в Западной Европе (главным образом, в Великобритании)". "Теперь же он "вдруг" решил побороться за права кандидатов в Московскую городскую думу и для этого использовать собственную популярность в деле повышения массовости протестных акций на площади Сахарова", - написал Андрей Климов.

Это далеко не все, что уже известно членам сенаторской комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, уверяет ее председатель. "Но и так понятно - попытки иностранного вмешательства в наши сугубо внутренние дела продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу. При этом главную скрипку здесь играют американцы", - считает он.

По мнению Климова, "вашингтонских подстрекателей волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет, ведь мы для США - официальный противник, как следует из их же федерального закона от августа 2017 г., номер PL 115-44".

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