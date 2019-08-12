В США ущерб от ударов стихии составил 1,2 миллиарда долларов за полгода

В США экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 штатов, составил 1,2 миллиарда долларов. Это данные за первую половину 2019 года.

Такую информацию распространило агентство Associated Press, проанализировав соответствующие документы, опубликованные властями штатов. Озвученная сумма не окончательная и может увеличиться в связи с тем, что ряд штатов пока не завершил процедуру оценки последствий ударов стихии. При этом федеральное правительство выделит финансовую помощь, которая покроет большую часть понесенных убытков.

Отмечается, что сильнее всего пострадала инфраструктура Небраски. Наводнения, случившиеся в марте-апреле, привели к убыткам на общую сумму в 436 миллионов долларов. Наводнения в Айове повредили местную инфраструктуру на сумму почти в 133 миллиона долларов, а шторма, наводнения и оползни в Калифорнии нанесли ущерб на 102 миллиона, пишет ТАСС.