Васильева рассказала, как изменятся колледжи и техникумы в России

Как нацпроект "Образование" изменит ситуацию в колледжах и техникумах по всей стране? Об этом в интервью "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Ольга Васильева: Наш главный приоритет - инфраструктура. К 2024 году в регионах появится 5000 мастерских, оснащенных по "последнему слову" промышленности. Среди приоритетных направлений - строительство, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии. На базе этих мастерских студенты смогут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, учиться по индивидуальным траекториям. 800 таких мастерских откроются уже в этом году. Это особенно важно для малых городов и сельской местности, где материально-техническая база не обновлялась десятилетиями.

Еще к 2024 году мы должны создать в стране не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Это очень дорогостоящий проект, на него мы планируем потратить 4 миллиарда 300 миллионов рублей. ЦОПП - это новый социальный лифт, который включает, по сути, три составляющих: образовательные организации, работодателей и учащихся. И здесь целевая аудитория не только молодежь, но еще и "люди серебряного возраста", предпенсионеры и пенсионеры. 14 регионов уже получили на этот проект субсидии из федерального бюджета. Средства пойдут на закупку оборудования. В том числе - тренажеров виртуальной реальности, создание цифровой платформы для колледжей и техникумов.

А что это за "короткие программы", которые будут развиваться в ЦОПП?



Ольга Васильева: Это программы профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих. Они способны стать драйвером системы СПО.

Например, за несколько месяцев можно получить новые и востребованные квалификации "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", "Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)", "Механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем" и многие другие. Сегодня у нас есть почти 5000 профессий рабочих и более 140 должностей служащих, по которым реализуются программы профобучения.

Такие программы уже включены в СПО в качестве модулей, и студент получает квалификацию вместе с основным образованием. Программы отвечают современным требованиям профстандартов. Центром сборки и конструирования таких "коротких программ" как раз и станут ЦОПП.

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