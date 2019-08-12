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Рубрика: В мире

Власти США ужесточат правила получения виз

Текст: Максим Макарычев
Администрация Дональда Трампа опубликовала постановление, способное резко сократить количество легальных мигрантов, в том числе из Европы и стран бывшего СССР, которым сейчас разрешено въезжать и оставаться в США. Речь в перспективе идет об отклонении заявок на получение green card (виде на жительство) и ряда виз, сообщает CNN.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Белый дом объясняет необходимость принятия новых мер ограничением легальной иммиграции и борьбой с нелегальной иммиграцией.

В документе, в частности, указывается, что многим заявителям на получение green card и визы может быть отказано, если у них низкий доход или недостаточное образование, а также если они, въезжая в США в ожидании получения вида на жительство, используют такие льготы, как медстраховка Медикейд, талоны на питание и жилищные ваучеры. В Белом доме исходят из того, что такие лица будут с большей долей вероятности нуждаться в государственной помощи в будущем будут пытаться жить за ее счет.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"Эти меры будут способствовать самостоятельности и самообеспеченности тех, кто хочет приехать или остаться в Соединенных Штатах", - заявил исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли, выступая на брифинге в Белом доме. По его словам, иммигрантам с низкими доходами будет труднее приезжать в США. "Мы, безусловно, полагаем, что люди с любым доходом смогут стоять на своих ногах, поэтому, если люди не могут быть самодостаточными, то это является негативным фактором, который очень сильно повлияет на решение о том, смогут ли они стать законным и постоянными гражданами нашей страны", - заключил Куччинелли.

Эти меры, подчеркнули в администрации, относятся к тем, кто стремится приехать и остаться в Соединенных Штатах через легальные каналы. Как ожидается, они могут повлиять на судьбу около 382 тысяч человек, которые рассчитывают на получение американского гражданства, полагают в министерстве внутренней безопасности США. Однако правозащитники говорят, что новые правила могут повлиять на миллионы людей.

В соответствии с действующими нормативными актами, введенными в действие в 1996 году, должностные лица при рассмотрении заявки могут принимать во внимание финансовые ресурсы соискателя, его здоровье, образование, навыки, семейное положение и возраст. Но мало кто из чиновников до сих пор отвергал просьбы соискателей на этих основаниях, отмечают эксперты.

Адвокаты, работающие в области защиты прав и интересов иммигрантов, утверждают, что новое правило выходит за рамки намерений конгресса и дискриминирует тех, кто живет в более бедных странах, а также разлучает семьи и побуждает законопослушных иммигрантов отказываться от необходимой государственной помощи. Они также полагают, что это накажет даже трудолюбивых иммигрантов, которым требуется лишь небольшая временная помощь от правительства США.

Фото: iStock
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"Правило отражает мрачное видение Соединенных Штатов как неприветливой нации, которая хочет не пускать людей, которые стремятся присоединиться к своей семье, усердно работать и подниматься по экономической лестнице. Оно основывается на ложном предположении, что они не будут вносить свой вклад в развитие нашего общества, нашей экономики и нашей страны", - заявил Роберт Гринштейн, президент Центра бюджетных и политических приоритетов.

Кандидат в президенты от Демократической партии Бето О'Рурк немедленно отреагировал на постановление Белого дома. "Законно. Без документов. Беженец. Лицо, ищущее убежища. Различия не имеют значения для президента Трампа. Если вы иммигрант, он считает, что вам нет места в этой стране, хотя за 243 года иммигранты сделали Америку величайшей нацией, которую когда-либо знал мир", - написал в Twitter бывший конгрессмен из Техаса.

Эти меры будут иметь "самое глубокое, широкое и долгосрочное влияние" на всю иммиграционную политику, проводимую администрацией Трампа, сказала в свою очередь Мариелена Хинкапье, исполнительный директор Национального центра иммиграционного права, добавив, что ее организация и другие готовятся оспорить в суде это постановление.

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