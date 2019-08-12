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Рубрика: Власть

На чужих крыльях

Военные США пролетят над Россией на украинском Ан-30Б
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Российские военные инспекторы в рамках международного договора по открытому небу выполнят через неделю наблюдательный полет над некоторыми районами США. А в эти дни совместная американо-датская миссия снимет с воздуха ряд военных объектов РФ.

Хотя у Соединенных Штатов для подобных рейдов имеется своя авиатехника - оборудованный фото- и видеоаппаратурой самолет ОС-135В (это военная версия Боинга-707), к нам они нередко прилетают на чужих бортах. В прошлом это были, к примеру, шведский СААБ-340 и канадский C-130J. Теперь же инспекторы из США и Дании используют для санкционированного воздушного шпионажа в нашей стране украинский самолет наблюдения Ан-30Б.

В прошлом американские инспекторы в рамках открытого неба прилетали в Россию и на шведском самолете наблюдения СААБ-340, и на специально оборудованном канадском C-130J

Он приземлится на подмосковной авиабазе Кубинка, оттуда уйдет на маршрут наблюдения. Любопытная деталь: именно в Кубинке дислоцируются наши инспекционные борты - Ан-30Б.

Впрочем, в США российских контролеров доставит другой самолет открытого неба - Ту154МЛК-1.

Фото: Предоставлено Минобороны
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В отличие от "тридцаток", летающих в основном по европейским маршрутам наблюдения, специально оборудованный для таких целей "туполев" чаще работает за океаном. Известно, что в США его временным пристанищем станет аэродром открытого неба Грейт Фолс, а дальность полета над Америкой в этот раз не превысит 5130 километров.

Помимо этого договора, Россия сотрудничает с европейскими государствами и в рамках Венского документа от 2011 года, который санкционирует наземные инспекции чужих военных гарнизонов. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России, как раз сегодня группа наших офицеров посетит один из армейских объектов Швеции. Им не только покажут местный военный городок, но и расскажут о задачах воинской части и имеющихся там технике и вооружении.

Власть Безопасность Армия В мире США Правительство Минобороны
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