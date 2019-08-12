Врач рассказала, почему надо навсегда забыть об огуречных масках

В ряде случаев популярные овощные и фруктовые маски для лица не только бесполезны, но и могут вызвать аллергию, усилить пигментацию и спровоцировать другие серьезные проблемы с кожей.

Как пояснила врач-дерматолог Амина Бердова, кожа в первую очередь нужна для защиты организма от внешней среды. Поэтому сложно заставить ее, учитывая мощный барьер, впитать витамины из того же огурца или клубники.

Фруктовые кислоты, конечно, используются для омоложения, но их, как правило, вводят в организм подкожно и в достаточно больших концентрациях, пишет aif.ru.

Эксперт пояснила, что польза домашних "витаминных" процедур не доказана, но осложнения от них получить очень легко.

- Те же огурцы, которые мы видим зимой в супермаркетах. Их есть-то страшно, не то что на лицо положить, - отметила врач.

Также маски из овощей и фруктов могут усилить пигментацию, стать причиной аллергической реакции и едва ли подходят для лечения акне. Например, популярная среди блогеров маска из помидоров и вовсе может вызвать ожог кожи.