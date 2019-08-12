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12.08.2019 15:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, почему надо навсегда забыть об огуречных масках

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ряде случаев популярные овощные и фруктовые маски для лица не только бесполезны, но и могут вызвать аллергию, усилить пигментацию и спровоцировать другие серьезные проблемы с кожей.

Как пояснила врач-дерматолог Амина Бердова, кожа в первую очередь нужна для защиты организма от внешней среды. Поэтому сложно заставить ее, учитывая мощный барьер, впитать витамины из того же огурца или клубники.

Фото: pixabay.com
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Фруктовые кислоты, конечно, используются для омоложения, но их, как правило, вводят в организм подкожно и в достаточно больших концентрациях, пишет aif.ru.

Эксперт пояснила, что польза домашних "витаминных" процедур не доказана, но осложнения от них получить очень легко.

- Те же огурцы, которые мы видим зимой в супермаркетах. Их есть-то страшно, не то что на лицо положить, - отметила врач.

Также маски из овощей и фруктов могут усилить пигментацию, стать причиной аллергической реакции и едва ли подходят для лечения акне. Например, популярная среди блогеров маска из помидоров и вовсе может вызвать ожог кожи.

Общество Здоровье
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