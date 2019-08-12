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Рубрика: Общество

Запрет на гаджеты во время уроков поддержали 61% школьников

Текст: Ксения Колесникова
Поддерживаете ли вы ограничения по использованию мобильных телефонов школьниками во время уроков? Положительно на этот вопрос ответили 61% учеников, 88% родителей и 90% учителей. Таковы результаты опроса, проведенного Министерством просвещения вместе с Роспотребнадзором и Рособрнадзором.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 22 июля по 10 августа в опросе приняли участие более трех тысяч человек. Из них больше половины - родители, еще примерно 400 человек - ученики, и около 900 - учителя.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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В итоге только 55% школьников признают, что сотовые телефоны, смски, звонки и соцсети негативно влияют на то, как усваивается учебный материал.

- Каждый второй-третий ребенок сегодня не готов отказаться от сотового телефона во время нахождения в школе, в том числе во время уроков. Следовательно, именно с детьми предстоит большая, многогранная организационно-методическая и разъяснительная работа, - делают вывод авторы исследования из ФБУН "Новосибирский НИИ" гигиены Роспотребнадзора.

Что еще интересного? 61% школьников положительно ответили на вопрос: "Должны ли преподаватели ограничивать себя в использовании сотового телефона в школе в личных целях в присутствии обучающихся?"

Среди учителей доля тех, кто готов отказаться от мобильника, даже выше - 73,5%.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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- Наименьший удельный вес школьников, осознающих риски здоровью от неупорядоченного использования сотовых телефонов, отмечен в Уральском ФО (39,1%), Северо-Западном ФО (43,2%) и Центральном ФО (44,4%). В среднем по РФ данный показатель составил 53,5%, - заключают авторы исследования.

Результаты всероссийского опроса можно посмотреть по ссылке, размещенной на сайте Министерства просвещения и ФБУН "Новосибирский НИИ" гигиены Роспотребнадзора.

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