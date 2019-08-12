Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть"

Британский актер, музыкант и модель Джейми Дорнан составит приятную компанию Алеку Болдуину и Кристиану Слэйтеру в триллере "Доктор Смерть" (Dr. Death).

Об этом пишет Deadline, и там все пока выглядит довольно многообещающе.

У Дорнана, перед этим отлично справившегося с ролью маньяка в сериале "Крах", роль изощренного умом врача-социопата, "восходящей звезды нейрохирургии Далласа" Кристофера Данча. С которым, как вскоре окажется, не все в порядке - в какой-то момент все пациенты "молодого и харизматичного Данча" либо остаются инвалидами, либо умирают. Притом, что операции проводились рутинные. И теперь остановить распоясавшегося эскулапа, презревшего клятву Гиппократа, предстоит его коллегам, хирургам Хендерсону (Болдуин) и Кирби (Слэйтер) и молодому помощнику окружного прокурора.

Каким образом они это предпримут - пока не уточнено: иных сюжетных деталей не озвучено.

Продюсер шоу, заявленного как мини-сериал - Патрик Макманус ("Хэппи"). В основе сценария - подкаст "о зловещем докторе", который прослушали более пятидесяти миллионов раз.

Сроки и платформа, на которой выйдет сериал, еще не определены.