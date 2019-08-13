5 российских штангистов отстранены на основании данных московской лаборатории

Пять российских штангистов отстранены от соревнований на основании данных, полученных из московской лаборатории. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики.

Как сообщает ТАСС, это первый случай, когда спортсмены были отстранены именно на основании данным, полученных из московский лаборатории.

За нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.

"IWF сожалеет об этих дополнительных случаях применения допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Однако, мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала решимость защищать чистый спорт и продвигать чистых спортсменов. Мы не колебались в принятии правильных решений", - сказал президент IWF Тамаш Аян.