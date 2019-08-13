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Рубрика: Экономика

Аргентинская биржа обрушилась на 38 процентов по итогам праймериз

Главный индекс аргентинской фондовой биржи Merval снизился на рекордные 37,93 процента. Результат торгов возник на фоне итогов праймериз, по которым команда действующего главы государства Маурисио Макри потерпела неудачу.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Стоит ли слушаться робота при игре на бирже

Это стало одним из худших падений индекса в истории страны, передает РИА Новости. На фоне этого ряд финансовых учреждений Аргентины опустили курс песо к американскому доллару почти на 30 процентов. Затем нацвалюта немного отыграла падение. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги аргентинских компаний потеряли до 59 процентов стоимости.

Левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" набирает пока 47,65 процента, а коалиция действующего лидера страны "Вместе за перемены" - 32,08 процента. Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.

Экономика Финансы Фондовый рынок В мире Южная Америка Аргентина
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