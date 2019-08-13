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13.08.2019 19:29
Рубрика: Общество

Вавилон здесь был

События Библии нашли новое подтверждение
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Главным событием в истории еврейского народа считается вавилонское вторжение в город в 587-586 годах до нашей эры. В Библии описано, что войска царя Навуходоносора II несколько месяцев осаждали город, пробили брешь в стене, проникли в город и сожгли его дотла, уничтожив в том числе царский дворец и храм Соломона. Большинство горожан погибли, оставшихся угнали в рабство в Вавилон.

Но происходили ли библейские события в реальности? Ученые упорно ищут доказательства. Археологические работы на Сионе ведутся уже около десяти лет, и за это время удалось обнаружить множество ценных артефактов, которые подтверждают библейские тексты. Ранее сообщалось, что на горе Сион были найдены следы вторжения первых крестоносцев, которые в 1099 году осадили Иерусалим.

Фото: iStock
Вавилон включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

И вот новое доказательство. Американские археологи сообщили, что их находки свидетельствуют о вавилонском вторжении в город. Дело в том, что, углубившись в более древние археологические слои, ученые нашли слои пепла, наконечники стрел, различные предметы обихода, драгоценности и другие артефакты. Каждый из них сам по себе мало о чем говорит, но все вместе рисуют трагическую картину прошлого. Ученые не сомневаются, что здесь происходило кровопролитное сражение. И самое главное: здесь был все найденные артефакты датируются именно шестым веком до нашей эры. Это, по мнению ученых, является весомым аргументом реальности описанных в Библии событий.

Общество История
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