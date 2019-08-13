Астронавт из Италии станет первым "космическим диджеем"

Итальянский астронавт Лука Пармитано поработает во вторник вечером диджеем на одной из вечеринок на Ибице. Изюминка в том, что сам Пармитано в настоящее время находится на Международной космической станции, пишет Le Figaro. По словам его коллеги, француза Жан-Франсуа Клервуа, подобное произойдет впервые.

Как рассказали организаторы мероприятия, вечеринка пройдет в стиле электро. Хотя Пармитано интересуется обычно другими направлениями музыки, он полон энтузиазма. Работать с микшерным пультом его обучал профессиональный немецкий диджей. Правда, на орбите его заменит обычный планшет, на который было загружено специальное программное обеспечение.

Пармитано будет выступать 15-20 минут - в самом начале вечеринки (на больший срок установить хорошую связь со станцией крайне сложно и затратно). При этом увидеть и услышать его смогут не только присутствующие, но и все желающие - трансляция будет вестись в социальной сети Facebook.

Отмечается, что мероприятие призвано не только порадовать людей хорошей музыкой, но и познакомить их с космическим пространством и деятельностью Европейского космического агентства.