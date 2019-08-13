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13.08.2019 19:17
Рубрика: Спорт

Усиления не будет

Кулагин и Швед пропустят ЧМ по баскетболу
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Мужская сборная России по баскетболу продолжает нести кадровые потери. Надежды на то, что команду усилят игроки, пропустившие первый этап подготовки к чемпионату мира, в итоге не оправдались.

Ранее стало известно, что сборной из-за травмы голеностопа не поможет Алексей Швед. Отсутствие главной звезды нашего баскетбола, с одной стороны, разочаровывает. С другой - Шведа нередко критиковали за излишний индивидуализм. Так что не факт, что его потеря станет фатальной - хороших снайперов в команде как раз хватает, а молодежь в такой ситуации, наоборот, может себя проявить только лучше.

Фото: www.fiba.basketball
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А вот на позиции разыгрывающего все куда печальнее. Дмитрий Кулагин, способный ее закрыть, со сборной тоже не тренировался. И если до вторника кто-то еще рассчитывал на его приезд, то теперь уже объявлено официально - Дмитрия ждать не стоит. Причина, озвученная Российской федерацией баскетбола, - отслоение сетчатки на обоих глазах. Игроку сделали операцию, а восстановление будет долгим.

Спорт Баскетбол
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