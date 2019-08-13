Мужская сборная России по баскетболу продолжает нести кадровые потери. Надежды на то, что команду усилят игроки, пропустившие первый этап подготовки к чемпионату мира, в итоге не оправдались.

Ранее стало известно, что сборной из-за травмы голеностопа не поможет Алексей Швед. Отсутствие главной звезды нашего баскетбола, с одной стороны, разочаровывает. С другой - Шведа нередко критиковали за излишний индивидуализм. Так что не факт, что его потеря станет фатальной - хороших снайперов в команде как раз хватает, а молодежь в такой ситуации, наоборот, может себя проявить только лучше.

А вот на позиции разыгрывающего все куда печальнее. Дмитрий Кулагин, способный ее закрыть, со сборной тоже не тренировался. И если до вторника кто-то еще рассчитывал на его приезд, то теперь уже объявлено официально - Дмитрия ждать не стоит. Причина, озвученная Российской федерацией баскетбола, - отслоение сетчатки на обоих глазах. Игроку сделали операцию, а восстановление будет долгим.