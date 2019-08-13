Беларусь и Россия интегрируют системы идентификации

Очередной шаг к интеграционным процессам в рамках Союзного государства намечают осуществить финансовые институты двух стран. Планируется, в частности, интегрировать белорусскую и российскую системы идентификации, сообщила заместитель председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина.

Она пояснила, что в республике в настоящее время существует межбанковская система идентификации (МСИ) и биометрическая система, а в России - Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС). Наличие этих структур, по ее словам, и позволяют интегрироваться в рамках СГ, чтобы обмениваться клиентами.

Кстати, кредитно-финансовая организация "ЕРИП", которую представляет Штевнина, уточняет БЕЛТА, является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры РБ. Ее основной функцией является предоставление участникам финансового рынка единой интегрированной платформы для "эффективного обеспечения платежей, осуществления расчетов, предоставления различных сервисов, в том числе, в рамках общегосударственных проектов".

В случае реализации интеграционного проекта, белорусы смогут обслуживаться в российских банках, россияне - в белорусских. Это перспективное направление, которое позволит расширить клиентскую базу, так как отпадает необходимость физического присутствия клиента. Правда, сроки осуществления данной инициативы финансист назвать пока не смогла. "Сначала должны договориться центральные банки, а уже затем будет техническая реализация", - пояснила Штевнина.

Она напомнила также, что уже почти три года в РБ действует межбанковская система, которая позволяет клиентам после идентификации в личном присутствии в одном из банков получать обслуживание с помощью цифровых каналов в других банках республики. А в апреле текущего года подписан указ, который существенно расширяет и функционал системы идентификации. Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, с 21 октября 2019 года получат и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании и другие структуры.

Кроме того, отмечает агентство, будет предусмотрена возможность получения доступа к МСИ и государственным органами, возможность при проведении идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные, включая фото- и видеоизображение и даже голос. Совершать сделки при проведении банковских и финансовых операций станет возможным и с помощью смарт-контракта.