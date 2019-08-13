Белорусы победили в биатлоне конкурса "Снайперский рубеж"

Правда, результаты интернациональной конкурсной дуэли, которые проходили на Брестском полигоне, в зачет не пошли, пояснил он. Зато на снайперской эстафете сегодня развернулась серьезная борьба за очки и секунды. "Наши команда заняла первое место на этом этапе. Второе место досталось команде России, третье - Казахстана, четвертое - Китая", - озвучил итоги дня главный судья соревнований.

Белый пояснил, что в финальный этап "Снайперского рубежа" вышли восемь команд, которые разделили на две подгруппы. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в один километр. На маршруте встречались естественные препятствия, завалы и проволочные заграждения, которые чередовались с огневыми рубежами. Меткий выстрел - и снова в путь, а за каждый промах при стрельбе - штрафной круг.

Кстати, за мастерами снайперского биатлона наблюдали министр обороны РБ Андрей Равков и руководитель Брестской области Анатолий Лис.

Первыми на старт биатлона, сообщает агентство, вышли бойцы из Азербайджана, Ирана, Узбекистана и Вьетнама. В этом забеге победу праздновали узбекские снайперы. "Все страны стремились к лучшему результату, но случались трудности и промахи на рубежах. Сложно было после бега восстановить дыхание и хорошо провести стрельбу. Но у нас все получилось, вырвались вперед", - рассказал сержант Омонжон Очилов.

Вторыми состязались лидеры турнирной таблицы - команды Беларуси, России, Казахстана и Китая. Белорусские снайперы изначально захватили инициативу: залогом их успешного выступления стала точная стрельба. Парни не скрывали эмоций, придя первыми к финишу в своем забеге. Оценивая конкурс в целом, белорусские участники отметили хорошую подготовку соперников: "Здесь только лучшие, все боролись на уровне. Всегда была интрига, но победил сильнейший".

В "Снайперском рубеже" приняли участие команды из 21 страны. Их представители помимо эстафеты выявляли лучших в индивидуальном и парном зачетах. "Сейчас в секретариате идет скрупулезная работа по подсчету каждого балла, чтобы определить рейтинг команд", - добавил Владимир Белый.

На полигоне под Брестом в эти дни в рамках АрМИ-2019 проходит и конкурс "Полярная звезда" среди военнослужащих подразделений специального назначения. За звание сильнейшего борются команды разведчиков Союзного государства.