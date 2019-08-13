Болсонаро пугает бразильцев потоком аргентинских беженцев

Сокрушительным поражением действующего президента Маурисио Макри в минувшее воскресенье завершились праймериз в Аргентине. Его главный союзник в регионе президент Бразилии Жаир Болсонаро уверен, что если оппозиции удастся вернуться к власти в Аргентине по итогам октябрьских выборов, на юг Бразилии устремится поток аргентинских беженцев.

"Народ юга Бразилии, если эти леваки вернутся здесь в Аргентине, мы можем получить в Рио-Гранди-ду-Сул (штат на юге Бразилии - прим. "РГ") новый штат Рорайма", - заявил президент Бразилии Жаир Болсонаро в понедельник, выступая перед своими сторонниками в городе Пелотас на юге страны. В последние месяцы Рорайма в Бразилии ассоциируется исключительно с потоком беженцев из Венесуэлы. "Возвращение там Кристины Киршнер, в моем понимании, поставит Аргентину на путь Венесуэлы. И мы не хотим, чтобы наши аргентинские братья бежали сюда", - добавил бразильский лидер.

Жаир Болсонаро не скрывает своей поддержки Маурисио Макри. Правда, таким образом бразильский президент оказывает своему идеологическому союзнику скорее "медвежью услугу".

В последнее время Болсонаро не стесняется в резких высказываниях, выступая перед своими сторонниками по всей территории Бразилии. И здесь это дает свои плоды. Треть населения страны поддерживает своего лидера.

Однако в Аргентине заявления бразильского президента воспринимаются совершенно иначе. На политическом теле страны еще не окончательно зажили раны, нанесенные ей в период военной диктатуры. Жестокость, с которой военные здесь подавляли всякое инакомыслие, еще надолго останется в памяти аргентинцев. Именно как защитника ненавистной диктатуры воспринимают аргентинцы Болсонаро, а в его речах видят попытку оправдать преступления военной хунты.

Напомним, в воскресенье в Аргентине завершились общенациональные первичные выборы. К настоящему моменту обработано 99,37 процента голосов. Убедительную победу в праймериз с поддержкой в 47,66 процента одерживает Альберто Фернандес, который пойдет на президентские выборы в паре с бывшим лидером страны Кристиной Киршнер. Действующий глава государства набирает только 32,08 процента.

Аргентинский фондовый рынок Merval уже отреагировал на результаты волеизъявления народа. В первый же рабочий день он обвалился на рекордные 37,93 процента. Курс песо по отношению к доллару потерял около трети своей стоимости.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.