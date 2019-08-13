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13.08.2019 08:21
Рубрика: В мире

Британским военным летчикам разрешили отпускать бороду

Текст: Андрей Васильев
Военнослужащим Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) впервые в истории разрешили отращивать бороду, сообщает ВВС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новое правило, отметили в войсках, вступает в силу первого сентября и позволит служащим носить "опрятную, аккуратно подстриженную бороду".

RAF настаивает, что членам королевских ВВС все равно придется поддерживать "высокие стандарты внешнего вида". Будут запрещены как сильно густые, так и неухоженные бороды.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"Этот шаг поможет расширить кадровый резерв и поможет нам сохранить наш высококвалифицированный персонал", - отметили в британском военном ведомстве.

По словам пресс-секретаря британских ВВС, бороды были изначально запрещены в RAF по историческим и практическим причинам: из-за волос во время применения противогазов и других дыхательных аппаратов становится труднее образовать воздухонепроницаемое уплотнение вокруг лица человека.

Согласно действующим в британской армии правилам, ношение бороды разрешено только по оперативным причинам, таким как, например, тайные операции в мусульманских странах.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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А персонал военно-морского флота, желающий отрастить бороду, должен получить одобрение своего командира. При этом военнослужащий обязан написать рапорт своему начальству и обосновать свое решение отращивать бороду.

В остальных подразделениях британской армии по-прежнему будет разрешено отращивать только усы, и эти правила в ближайшей перспективе не будут пересматриваться.

В свое время принц Гарри, служивший в королевских ВВС и носивший бороду после увольнения, был вынужден написать рапорт с прошением надеть мундир летчика на свою свадьбу, и его просьба была удовлетворена в индивидуальном порядке.

Напомним, что в июне этого года впервые в истории ВВС США сикхскому летчику было предоставлено разрешение на ношение тюрбана и бороды во время его действующей службы. Пилот Сингх Баджва, командир экипажа на базе ВВС Маккорд возле Лейквуда, получил разрешение на ношение своих предметов веры после того, как он подал запрос при поддержке Американского союза гражданских свобод (ACLU) и Альянса сикхских американских ветеранов (SAVA). Прошение рассматривалось в течение шести месяцев и, в конечном счете, было удовлетворено.

В мире Европа Великобритания
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