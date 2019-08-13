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Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей

Поп-музыка
    13.08.2019, 18:10
Текст:   Олег Усков

Российская певица-актриса-телеведущая-молодая-долларовая-миллионерша Ольга Бузова создала очередной информационный повод и ворвалась сегодня во все новостные топы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике"

Речь про небольшой видеролик, размещенный в Instagram поп-звезды, где она облизывает тарелку после еды и называет себя "блокадницей". Что было негативно воспринято рядом подписчиков женщины.

И теперь она, в свою очередь, этим сильно удивлена.

Как прокомментировала Бузова РЕН ТВ, "все знают", что она родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками.

"Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было всегда доедать всё, что бабушка приготовила", - сообщает Ольга. Добавив, что бабушка с дедушкой рассказывали ей, как сложно им было "в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа".

Из этого, видимо, и следует привычка Ольги вылизывать тарелки.

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