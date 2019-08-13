Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей"

33-летняя российская певица, актриса, телеведущая, бизнесвумен и одна из самых молодых долларовых миллионерш в отечественном шоу-бизнесе навлекла на себя волну гнева в социальных сетях.

Речь - про небольшой ролик, в котором мило и уютно выглядящая Ольга облизывает тарелку из-под пищи. А когда замечает, что ее снимают, весело смеется и заявляет, что она - "блокадница".

Данная реплика девушки не осталась без внимания и рядом пользователей была встречена с негодованиями.

"Не смей упоминать даже это святое слово", "Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет", "Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь. Люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему", - обрушились на артистку подписчики. Присовокупляя реплики и погрубее.

Тогда как одна из прокомментировавших напомнила Ольге, что "нельзя облизывать тарелки - муж бить будет".

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