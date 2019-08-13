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Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике"

Поп-музыка
    13.08.2019, 15:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Евгений Одиноков/РИА Новости

36-летнюю российскую певицу, актрису и телеведущую Алсу "перепутали" с 33-летней российской певицей, актрисой и телеведущей Бузовой.

Произошел "казус" из-за нового фото Алсу, которое она выложила в свой Instagram.

Под снимком - как похвалы, так и оскорбления. При этом некоторые настоятельно отметили поразительное сходство женщины с госпожой Бузовой. Добавив: "Хороша Бузова!". Тогда как на фото - все-таки Алсу. Что другие стойко подтверждают, не понимая, как их можно было перепутать. И добавляя, что до Алсу Бузовой "еще ох как далеко". "Действительно, Алсу как Алсу", - поддерживают третьи.

При этом ряд наблюдателей начали подозревать певицу в "пластике". Например - в омоложивающих уколах. Укоряя, что а не рано ли прибегать к ухищрениям.

Ранее сообщалось, что Бузова вошла в топ самых преуспевающих российских блогеров - долларовых миллионеров.

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