Названы доходы самых успешных российских молодых артистов

39-летний рэпер, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко) стал самым преуспевающим российским музыкантом в возрастной категории до сорока лет.

Соответствующий "чарт" составлен русским изданием журнала Forbes, и из него следует, что Вакуленко официально заработал за год 6,9 миллиона долларов.

Доход 37-летнего певца и актера, наставника шоу "Голос" Димы Билана, Заслуженного артиста Ингушетии и Чечни и Народного артиста Кабардино-Балкарии - 6,5 миллиона долларов.

Прибыли 32-летней победительницы "Фабрики звезд-2" Полины Гагариной, также наставницы "Голоса" и участницы "Евровидения", - 5,3 миллиона долларов.

Прибыли 25-летнего Егора Крида, в последние недели ставшего одним из главных российских ньюсмейкеров в связи с непродлением контракта с компанией Тимати, зафиксированы на отметке 4,8 миллиона долларов. Сам Тимати уложился в 3,4 миллиона.

Доход 33-летней Ольги Бузовой, только что анонсировавшей свой последний, но не финальный концерт, - 4,4 миллиона.

Супермодель и актриса Ирина Шейк, на днях расставшаяся с голливудской звездой Брэдли Купером, приумножила личный капитал еще на четыре миллиона долларов. Тогда как 36-летний Сергей Лазарев - "всего" на 1,2 миллиона долларов.

При этом активно заявлявшая о себе по разным поводам 21-летняя Монеточка не дотянула даже до миллиона - журнал приводит в качестве суммы ее годового дохода восемьсот тысяч долларов. 25-летний Элджей - полтора миллиона. Oxxxymiron (34 года) - 600 тысяч.

У 30-летнего Александра Петрова, одного из наиболее востребованных сейчас российских актеров, - 2,5 миллиона за год.