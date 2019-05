Наставница "Голоса" Гагарина высказалась о скандале с дочерью Алсу

32-летняя российская певица, актриса и модель Полина Гагарина, наставница на нескольких сезонах шоу "Голос", дала свою оценку выступления на программе "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой, а также высказалась по поводу скандала, который там разразился.

Напомним. Десятилетняя Микелла исполняла композицию Рианны и Эминема Love the Way You Lie, заняв первое место. Но такой результат показался подозрительным, и проведенное далее расследование выявило массовый "вброс" голосов в пользу Абрамовой.

В итоге Первым каналом было принято решение результаты шестого сезона шоу "Голос. Дети" аннулировать.

Полина дала интервью YouTube-каналу "А поговорить?", отметив, что столь резонансный шестой сезон "Голоса. Дети" не смотрела, так как была в Китае, где принимала участие в шоу Singer. Поэтому с номером Микеллы ознакомилась лишь после того, как пошла волна скандала. И осталась недовольна выбранной юной артисткой композицией.

Поскольку, по мнению Гагариной, это и для профессионалов-то "суперсложная песня", тогда как для ребенка - "молчу вообще", изложила Полина. Добавляя: исполнение Love the Way You Lie оказалось для Микеллы просто не по силам. И хотя начала свой номер девочка "просто потрясающе", далее ребенку элементарно не хватило дыхания.

Что касается непосредственно разразившегося некрасивого скандала, то сейчас девочка, которая, на самом-то деле, ни в чем не виновата, явно "переживает ад". А вот "кто виноват и что делать?" - "вечные вопросы".

Но в любом случае "накрутка" баллов - это, конечно, плохо, так поступать нельзя, считает Полина. Беседа с которой была опубликована на YouTube 20 мая.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на "Евровидении-2015", заняв второе место. Озвучивала мультфильмы. Сыграла в фильме с Сергеем Безруковым "Заповедник" - в камео.