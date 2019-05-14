Шнуров прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу

Вслед за Юрием Лозой свое мнение о скандале вокруг юной артистки Микеллы Абрамовой высказал музыкант, актер, шоумен, поэт, бизнесмен, наставник и так далее Шнуров Сергей, фронтмен группировки "Ленинград".

По мнению фронтмена, истории с якобы подозрительной победой девочки в шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети" уделяется как-то уж чрезмерно много внимания - "поспокойнее нужно", передает мнение Шнурова с пресс-конференции в ТАСС.

"Это конкурс, это шоу. Вы чего? Поспокойнее надо быть", - рекомендует эксперт.

Ранее сообщалось, что после прощального стадионного тура "Ленинграда" Шнур может оставить музыкальную карьеру и погрузиться в бонвиванство. В смысле, еще глубже.