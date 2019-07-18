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Расставшиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью

Новости
    18.07.2019, 16:08
Текст:   Олег Усков

После расставания (до брака дело у них так и не дошло) голливудский актер Брэдли Купер и российская супермодель и актриса Ирина Шейк получают равные права опеки над их общей двухлетней дочерью Леей де Сьен.

Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источник.

Уточняя: при условии, что оба родителя далее будут проживать в одном городе - речь идет про Нью-Йорк.

Соответственно, родители смогут проводить с ребенком равное - 50/50 - количество времени.

Но цифры могут меняться с поправкой на рабочие графики артистов. 

При этом источник подчеркнул, что никакого официального письменного соглашения об опеке оформлено не было - "они просто не посчитали это необходимым", так как полностью друг другу доверяют.

Фото: REUTERS/ Mohammed Jaffer-SnapsIndia
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Купер и Шейк начали встречаться в 2015 году и расстались в прошлом месяце. Виной чему, как предполагается, стала певица и актриса Леди Гага, сыгравшая главную женскую роль в музыкальной мелодраме "Звезда родилась" - режиссерском дебюте Купера. 

Ранее мы писали о том, как русскоговорящие пользователи Сети превратили Instagram Гаги в форум.

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