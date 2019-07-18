Россияне превратили Instagram Леди Гаги в форум с рецептами оладий

Информация о том, что голливудский актер и режиссер Брэдли Купер ушел от российской супермодели и актрисы Ирины Шейк, матери его ребенка, соотечественники Ирины встретили довольно болезненно.

При этом дубина виртуального народного гнева пала не только на Купера, но и на предполагаемую "козочку-разлучницу" - певицу и актрису Леди Гагу. С которой, говорят, Купер спелся не только буквально, но и "переносно". По информации прессы, роман "молодых" идет полным ходом.

Меж тем в Instagram Гаги вторую неделю царит русскоязычная вакханалия. Начавшаяся 11 июля с рядовых "наездов" на артистку и попреков, но постепенно переросшая во что-то вроде форума с обсуждением десятков отвлеченных тем.

При этом в стихийном флэш-мобе были замечены известные масскульт-персоны.

Например, комики Гарик Харламов, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, Маргарита Симоньян, телеведущая Алла Михеева, Сергей Жуков из группы "Руки вверх" и так далее.

Более того - названные поддерживают мероприятие и на своих аккаунтах. Эвелина Бледанс, например, торжествует, что соотечественники внезапно так дружно "объединились в защиту "нашей девочки" от "заокеанской гусыни".

Не дай вам Бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный #ЛедиГага pic.twitter.com/8kMLxa7XNd — Лена (@LenaOutlawQueen) 17 июля 2019 г.

А Харламов опубликовал ролик "на злобу дня", где на кадры из фильма Купера с Гагой "Звезда родилась" наложена песня Ирины Аллегровой "Угонщица".

"Читаю все это третий день, ржака нереальная", - рецензируют происходящее пользователи, публикуя объявления с предложениями пристроить ручного хомяка, рецепты оладий из кабачков, ежедневные гороскопы и призывая "подтянуть английский" и начать "бомбить" "козочку" на понятном ей языке.

Хотя не исключено, что Купер за годы отношений с Шейк все-таки немного освоил русский и теперь переводит Гаге наиболее ударные кулинарные экзерсисы.