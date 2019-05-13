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СМИ: Актер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк

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    13.05.2019, 18:10
Текст:   Олег Усков

Немаловажный 44-летний голливудский актер и режиссер Брэдли Купер и российская топ-модель, немного актриса и энтузиастка шапочек из фольги Ирина Шейк больше не вместе. По крайней мере, если верить изданию MTO News, которое опирается в своей публикации на анонимного инсайдера.

Известно, что артисты пытались "разбежаться" уже неоднократно, и вот на этот раз - уже точно и официально. Но комментировать такое решение не намерены.

Также акцентируется, что в расставании Купера и 33-летней Шейк нет вины - на что кивали ранее СМИ - актрисы и певицы Леди Гаги, с которой Купер недавно поблестел в своем режиссерском дебюте "Звезда родилась".

Замечено, в частности, что на недавнем тотальном слете модников Met Gala, где Гага как раз деятельно раздевалась до исподнего, Шейк прогуливалась в одиночку. Хотя Купер тоже был приглашен на вычурный раут. Но не явился - без пояснения причин.

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