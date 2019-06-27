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Альбом с песнями из фильма "Звезда родилась" стал самым продаваемым

Новости
    27.06.2019, 12:30
Текст:   Козьма Лоханкин

Альбом Леди Гаги и Брэдли Купера с песнями из мюзикла "Звезда родилась" (2018) стал самым продаваемым в мире в этом году.

Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Чернобыля" объяснил критику в адрес сериала успехом

Как сообщает Variety, продано уже 6 миллионов копий. Пластинка успела стать дважды платиновой.

Напомним, "Звезда родилась" - режиссёрский дебют известного актёра Брэдли Купера. Это - третий по счёту ремейк одноименного классического мюзикла 1937 года (ещё два выходили в 1954-м и 1976-м).

У фильма - пять номинаций на "Золотой глобус" и восемь - на "Оскар". В обоих случаях победа была одержана в категории "Лучшая песня" (Shallow).

Поведение актёрского дуэта на экране и вне его стало причиной предположений о романе между Купером и Гагой, которые певица решительно опровергала. Однако недавнее расставание Брэдли с российской моделью Ириной Шейк и разрыв помолвки между Гагой и её менеджером циркуляцию этих слухов заметно усилили.

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