"Черная пантера" номинирована на "Золотой глобус" за лучший фильм

Объявлены номинанты второй после "Оскара" самой престижной кинопремии мира, которой награждают не только фильмы, но и сериалы.

Лидером по количеству номинаций стал сатирический байопик Дика Чейни "Власть" (Vice) с растолстевшим по такому случаю Кристианом Бэйлом в главной роли - лента МакКея представлена в шести категориях.

"Фаворитка" с Рэйчел Вайс, Эммой Стоун и Оливией Колман, тоже в некотором смысле политическая сатира, получила пять номинаций. Новый фильм Йоргоса Лантимоса разделил второе место с "Зеленой книгой" Питера Фаррелли и "Звезда родилась" Брэдли Купера с Леди Гагой.

Отдельно стоит отметить, что на победу в самой главной категории претендует среди прочих "Черная пантера". С чем мы вас всех горячо поздравляем. Дожили, как говорится.



Что касается сериалов, здесь однозначный чемпион с четырьмя номинациями - "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" мощнейшего шоураннера Райана Мерфи. Его же "Поза" претендует на две награды.

Церемония раздачи почетных блестящих железяк состоится 6 января. С полным списком номинаций и номинированных можно ознакомиться прямо сейчас:

Лучший фильм - драма

"Черный Клановец"

"Богемская рапсодия"

"Черная пантера"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

Лучшая женская роль в фильме - мюзикл или комедия

Эмили Блант, "Мэри Поппинс возвращается"

Оливия Колман, "Фаворитка"

Элси Фишер, "Восьмой класс"

Шарлиз Терон, "Талли"

Констанс Ву, "Безумно богатые азиаты"

Лучшая мужская роль в фильме - драма

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Уиллем Дефо, "Ван Гог. На пороге вечности"

Лукас Хеджес, "Стертая личность"

Рами Малек, "Богемская рапсодия"

Джон Дэвид Вашингтон, "Черный Клановец"

Лучший фильм - драма

"Черный Клановец"

"Богемская рапсодия"

"Черная пантера"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

Лучший фильм - мюзикл или комедия

"Безумно богатые азиаты"

"Фаворитка"

"Зеленая книга"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Власть"

Лучший сериал - драма

"Американцы"

"Телохранитель"

"Возвращение домой"

"Убивая Еву"

"Поза"

Лучший сериал - комедия или мюзикл

"Барри"

"В лучшем мире"

"Шучу"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

Лучшая женская роль в мини-сериале или телевизионном фильме

Эми Адамс, "Острые предметы"

Патрисия Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора"

Конни Бриттон, "Грязный Джон"

Лора Дерн, "Рассказ"

Реджина Кинг, "Семь секунд"

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телевизионном фильме

Антонио Бандерас, "Гений: Пикассо"

Дэниель Брюль, "Алиенист"

Даррен Крисс, "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Бенедикт Камбербэтч, "Патрик Мелроуз"

Хью Грант, "Очень английский скандал"

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телевизионном фильме

Алекс Борнштейн, "Удивительная миссис Мейзел"

Патрисия Кларксон, "Острые предметы"

Пенелопа Крус, "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Тенди Ньютон, "Мир Дикого Запада"

Ивонн Страховски, "Рассказ служанки"

Лучшая песня

"All the Stars", "Черная пантера"

"Revelation", "Стертая личность"

"Girl in the Movies", "Пышка"

"Shallow", "Звезда родилась"

"Requiem for a Private War", "Частная война"

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм

"Алиенист"

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Острые предметы"

"Очень английский скандал"

Лучший фильм на иностранном языке

"Девочка"

"Рома"

"Магазинные воришки"

"Капернаум"

"Работа без авторства"

Лучшая женская роль в сериале - комедия или мюзикл

Кристен Белл, "В лучшем мире"

Кэндис Берген, "Мерфи Браун"

Элисон Бри, "Блеск"

Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"

Дебра Мессинг, "Уилл и Грейс"

Лучшая мужская роль в сериале - комедия или мюзикл

Саша Барон Коэн, "Кто есть Америка?"

Джим Керри, "Шучу"

Майкл Дуглас, "Метод Комински"

Дональд Гловер, "Атланта"

Билл Хейдер, "Барри"

Лучшая женская роль в сериале - драма

Катрина Балф, "Чужестранка"

Элизабет Мосс, "Рассказ служанки"

Сандра О, "Убивая Еву"

Джулия Робертс, "Возвращение домой"

Кери Расселл, "Американцы"

Лучший режиссер

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Альфонсо Куарон, "Рома"

Питер Фаррелли, "Зеленая книга"

Спайк Ли, "Черный клановец"

Адам МакКей, "Власть"

Лучшая женская роль второго плана в фильме

Эми Адамс, "Власть"

Клэр Фой, "Человек на Луне"

Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Эмма Стоун, "Фаворитка"

Рэйчел Вайс, "Фаворитка"

Лучшая мужская роль в фильме - драма

Кристиан Бэйл - "Власть"

Лин-Мануэль Миранда, "Зеленая книга"

Вигго Мортенсен, "Зеленая книга"

Роберт Редфорд, "Старик с пистолетом"

Джон Си Райли, "Стэн и Олли"

Лучшая мужская роль в сериале - драма

Джейсон Бейтман, "Озарк"

Стэфан Джеймс, "Возвращение домой"

Билли Портер, "Поза"

Ричард Мэдден, "Телохранитель"

Мэттью Рис, "Американцы"

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

Махершала Али, "Зеленая книга"

Тимоти Шаламе, "Красивый мальчик"

Адам Драйвер, "Черный клановец"

Ричард Э. Грант, "Сможете ли вы меня простить?"

Сэм Рокуэлл, "Власть"

Лучшая женская роль в фильме - драма

Гленн Клоуз, "Жена"

Леди Гага, "Звезда родилась"

Николь Кидман, "Время возмездия"

Мелисса МакКарти, "Сможете ли вы меня простить?"

Розамунд Пайк, "Частная война"