Сергей Лазарев оценил соперников на "Евровидении-2019"

Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев, снова занявший третье место, оценил своих конкурентов на минувшем песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Артист выложил в Instagram синхронизированное видео своих выступлений в полуфинале и финале, демонстрируя чёткую отработанность каждого движения и тщательную отрепетированность исполнения.

В комментариях поклонники стали наперебой признаваться Лазареву в любви и активно интересоваться его мнением о соперниках.

Сергей в ответ благородно похвалил противников, отметив их профессионализм и артистичность.

"У победителя классная песня, у итальянца тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!" - написал Лазарев, добавив, что доволен третьим местом.

Напомним, ранее певец прокомментировал итоги пересчёта голосов конкурса.