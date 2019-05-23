Новости

Травмированного на съемках "Джеймса Бонда" Дэниела Крэйга прооперируют 11:25
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на "Евровидении" 11:05
Вот это поворот: появился загадочный тизер "Притяжения 2" Бондарчука 10:40
В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов" 22.05.2019
Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 22.05.2019

Сергей Лазарев оценил соперников на "Евровидении-2019"

Поп-музыка
    23.05.2019, 11:27
Текст:   Козьма Лоханкин

Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев, снова занявший третье место, оценил своих конкурентов на минувшем песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Фото: EPA-EFE/ ABIR SULTAN
Продюсер Рудковская объяснила причины поражения Лазарева на "Евровидении"

Артист выложил в Instagram синхронизированное видео своих выступлений в полуфинале и финале, демонстрируя чёткую отработанность каждого движения и тщательную отрепетированность исполнения.

В комментариях поклонники стали наперебой признаваться Лазареву в любви и активно интересоваться его мнением о соперниках.

Сергей в ответ благородно похвалил противников, отметив их профессионализм и артистичность.

победителя классная песня, у итальянца тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!" - написал Лазарев, добавив, что доволен третьим местом.

Напомним, ранее певец прокомментировал итоги пересчёта голосов конкурса.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт 22.05.2019
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет 22.05.2019
Вышли трейлеры всех серий нового "Черного зеркала" 22.05.2019
Вышел финальный русский трейлер "Истории игрушек 4" 22.05.2019
⧣ видео
Фото: facebook.com/ thealabama3
Умер исполнитель песни из титров "Клана Сопрано" Джейк Блэк 22.05.2019
Вышел свежий русский трейлер нового фильма Квентина Тарантино 22.05.2019
Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты 21.05.2019
⧣ Россия
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг своей дочери 22.05.2019
Дочь Алсу опять позвали на шоу "Голос. Дети" 21.05.2019
Фото: Данила Козловский приступил к съемкам драмы о Чернобыле 21.05.2019
⧣ музыка
Фото: Предоставлено AMEDIATEKA
"Игру престолов" в Москве проводили эффектным шоу 21.05.2019
В новом клипе "Кирпичей" снялись Боярский, Буланова и Друзь 21.05.2019
Наставница "Голоса" Гагарина высказалась о скандале с дочерью Алсу 21.05.2019