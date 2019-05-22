Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования

Пересчет голосов провели организаторы "Евровидения-2019" в связи с ошибкой в ходе их начисления. Однако эта процедура не привела к изменению в тройке лидеров. Победителем остался певец Дункан Лоуренс из Нидерландов.

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Отмечается, что "это не повлияло на финальный результат, и победитель, как и четыре лучшие песни конкурса, остались неизменными".

Тем не менее баллы были пересчитаны, и в соответствии с новым расчетом занявший третье место россиянин Сергей Лазарев получил дополнительный балл. В итоговом протоколе у него будет 370 очков, а не 369, как сообщалось ранее.

Любопытно, что результаты "Евровидения" еще могут стать объектом изучения в судебной инстанции. Напомним, композитор и продюсер Виктор Дробыш - автор конкурсной песни белорусской певицы Зены - сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения". Он утверждает, что итоги голосования профессионального белорусского жюри в полуфинале отличаются от неожиданно попавших в Сеть. Однако это стало причиной дисквалификации жюри.