Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов "Евровидения"

Напомним, вечером в субботу руководство ЕВС дисквалифицировало профессиональное жюри Беларуси за то, что результаты его голосования в первом полуфинале необъяснимым способом попали в интернет. Все это случилось еще во вторник и, как говорят в футболе, "момент был давно заигран", но только спустя три дня профессиональному жюри из Беларуси запретили голосовать в финале. Сообщили, что все оценки обнуляются…

Но каково же было удивление телезрителей Европы, когда в момент голосования на телеэкранах появилась женщина, которая объявила в эфире оценки именно от профессионального жюри Беларуси?!

Причем, они были такими, что все просто диву дались! Например, лидер конкурса Дункан Лоуренс из Нидерландов не получил от Беларуси вообще ни одного балла, как и Сергей Лазарев… Зато Израилю (которого не жаловали другие жюри, и 40 стран дали в общей сложности 35 баллов на всех) расщедрились сразу на 12! Кто-то из зрителей, возможно, крутил пальцем у виска: "Что это за жюри такое и что оно понимает в музыке?!"

"Это были не наши голоса! - рассердился Виктор Дробыш, который тоже работал в профессиональном жюри Беларуси. - И это не наши оценки!.. Так нельзя, потому что если это не наши голоса, то надо было так и сказать!

И теперь он принял решение:

- Я собираюсь подавать в суд на Европейский вещательный союз, потому что они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы. На самом деле нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа…

Кстати

Голландца Дункана Лоуренса, спевшего на конкурсе песню, которая была написана больше двух лет назад (что запрещено правилами) вообще не наказали! Даже не пожурили!

А белоруссов за куда меньшее прогрешение сразу же дисквалифицировали...

На "Евровидении" в моде двойные стандарты?!