Продюсер Рудковская: Победитель "Евровидения" не должен был выступать

Продюсер, член жюри "Евровидения-2018", телеведущая Яна Рудковская высказалась по поводу ситуации, сложившейся вокруг победителя конкурса этого года, представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.

Напомним, как выяснилось, песня Arcade, с которой Дункан выступил на песенном конкурсе и победил, была опубликована на YouTube задолго до старта недавно прошедшего мероприятия - ещё в 2017 году. Что может расцениваться как нарушение регламента "Евровидения".

Рудковская напомнила, что похожая ситуация сложилась в 2008 году, когда Диме Билану пришлось заменить свой номер Porque Aun Te Amo другой песней - Believe, которая в итоге и принесла ему победу.

"Когда песня была обнародована, разгорелся скандал, мол, хит ранее был исполнен другим певцом. Мы с Димой об этом не знали, нас обманул английский продюсер. Песню дисквалифицировали, сказали срочно поменять. И Дима полетел в Америку и записал Believe", - вспоминает Рудковская, отмечая: "нет худа без добра", имея в виду после состоявшийся успех Билана.

Комментируя нынешний скандал, продюсер отмечает: "Почему они ему разрешили выступать? Это большой вопрос".

Команде Лоуренса удалось доказать организаторам, что никаких преимуществ опубликованный в 2017-м ролик ему не даст, так как совершенно не пользовался популярностью. В результате певцу было позволено выступить с этой песней.

"Но вообще по правилам конкурса песня не должна быть обнародована. Но тем не менее разрешение было получено", - приводит слова Рудковской KP.RU.

"Думаю, никто аннулировать победу голландца не будет", - подытожила продюсер, ранее озвучившая свою версию причин поражения россиянина Сергея Лазарева на минувшем "Евровидении".

Напомним, член российского жюри "Евровидения", композитор Лора Квинт заявила, что формально никаких нарушений в действиях нидерландского певца не было, но "в приличном обществе это, конечно, чревато".

Уже было официально объявлено, что результаты финала "Евровидения-2019" аннулированы не будут.

Сайт "РГ" провёл онлайн-трансляцию финала песенного конкурса.