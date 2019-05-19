В российском жюри "Евровидения" высказались о призыве отменить результаты

Композитор Лора Квинт, член российского жюри "Евровидения", прокомментировала ситуацию вокруг победителя нынешнего конкурса и призывы дисквалифицировать "обманщика".

Напомним. Бдительные пользователи выяснили, опубликовав доказательство тому, что 25-летний представитель Голландии Дункан Лоуренс исполнял принесшую ему победу композицию Arcade ранее - в 2017-м. Тогда как, согласно условиям "Евровидения", конкурсные песни не должны до определенной даты - до сентября 2018-го - исполняться публично.

Тем не менее, как пояснила Квинт в комментарии РБК, никаких нарушений со стороны Лоуренса не было, поскольку на "Евровидение" прозвучала переработанная версия "Аркады".

И хотя "в приличном обществе это, конечно, чревато", считает композитор. Она добавила, что вопрос должны рассматривать эксперты, но, поскольку музыкант исполнял эту песню в 2017 году, "а потом ее как-то доработал, по законодательству об авторских правах это уже другая песня", пояснила Квинт.

Сергей Лазарев, представитель России, в очередной раз занял на "Евровидении", в этот раз прошедшем в Израиле, третье место.

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