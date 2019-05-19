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Видео: победитель "Евровидения-2019" может быть дисквалифицирован

Поп-музыка
    19.05.2019, 19:42
Текст:   Олег Усков

Скандалы, сопровождавшие нынешнее "Евровидение" задолго до его старта и в этот раз как-то особенно уж кучно, не собираются, похоже, прекращаться и после: победителя конкурса уличили в нарушении одного из главных его правил.

Фото: EPA-EFE/ ABIR SULTAN
Продюсер Рудковская объяснила причины поражения Лазарева на "Евровидении"

Неравнодушные пользователи обнаружили на YouTube видео выступления призера "Евровидения-2019", представителя Голландии, 25-летний Дункана Лоуренса, датированное июнем 2017 года. Где Лоуренс исполняет композицию, принесшую ему победу - песню Arcade.

"Привет, Дункан Лоуренс, добро пожаловать в Тель-Авив. Итак, у меня к вам очень непростой вопрос: ваша песня была выпущена до 1 сентября 2018 года?" - интересуются внимательные юзеры. 

После чего в комментариях разворачивается дискуссия, включающая активность русскоязычных пользователей, считающих, что хоть "песня, конечно, классная, но правила есть правила". И случившееся - "попадос". 

В том смысле, что на конкурсе должны быть представлены композиции, которых до установленного срока не было в репертуаре участников и которые не исполнялись публично. Напомним, подобная история случилась с певицей с Украины Джамалой, однако санкций в её отношении не последовало.

С другой стороны, напоминают комментаторы, жесткие правила распространяется только на "коммерческие релизы". Так что не исключено, что грубого нарушения нет. Но вопрос все равно должен быть пристально изучен и здесь действительно присутствует "серьезная проблема".     

Кроме того, Лоуренса бросились упрекать и в обмане другого рода: парень постарался не афишировать, что он гей - чтобы не потерять голоса девочек-поклонниц, как считают наблюдатели.

Дункан Лоуренс набрал с "Аркадой" 492 балла. Итальянец Mahmood набрал 465 баллов, заняв второе место. Представитель России Сергей Лазарев набрал 369 баллов, вновь заняв на конкурсе третье место.

Освежить память по всем вехам вчерашнего финала песенного смотра можно, полистав нашу онлайн-трансляцию.

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