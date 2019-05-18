Новости

Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева 21:31
Вышел снятый в Крыму клип Вадима Самойлова из "Агаты Кристи" 21:22
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 19:20
Видео: неизвестный ударил 71-летнего Арнольда Шварценеггера в Африке 18:39
Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы" 15:53

Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения"

Поп-музыка
    18.05.2019, 21:10
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Иван Руднев/ РИА Новости Фото: Иван Руднев/ РИА Новости
Фото: Иван Руднев/ РИА Новости

Неприятные новости для Сергея Лазарева и его команды: белорусское жюри дисквалифицировали за несколько часов до начала конкурса.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса "Евровидение-2019"

Как сообщает сайт Eurovoix, организаторы песенного конкурса приняли это решение в связи с тем, что белорусские представители рассказали в СМИ, за кого голосовали в первом полуфинале, что запрещено правилами конкурса.

По регламенту, подробности голосования в полуфиналах должны быть опубликованы только после завершения финала.

Соответственно, ждать высокой оценки с белорусской стороны, на которую наверняка традиционно рассчитывали в росссийской делегации, в этот раз не придётся.

Финал "Евровидения" начнется сегодня в 22:00 мск. Сайт "РГ" проведёт онлайн-трансляцию.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Волгоградцы предпочли смотреть военное кино вместо "Игры престолов" 17.05.2019
Финал "Игры престолов" покажут на экране размером с четырехэтажный дом 17.05.2019
Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон 17.05.2019
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 17.05.2019
⧣ Россия
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17.05.2019
Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко 17.05.2019
Сергей Пускепалис объяснил, почему не снимается на Западе 17.05.2019
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ alsou_a
Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети" 16.05.2019
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос" 16.05.2019
Шоу "Голос. Дети" получит специальный выпуск 16.05.2019
⧣ скандалы
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" 16.05.2019
Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу 16.05.2019
Недовольные фанаты потребовали переснять восьмой сезон "Игры престолов" 16.05.2019