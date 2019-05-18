Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения"

Неприятные новости для Сергея Лазарева и его команды: белорусское жюри дисквалифицировали за несколько часов до начала конкурса.

Как сообщает сайт Eurovoix, организаторы песенного конкурса приняли это решение в связи с тем, что белорусские представители рассказали в СМИ, за кого голосовали в первом полуфинале, что запрещено правилами конкурса.

По регламенту, подробности голосования в полуфиналах должны быть опубликованы только после завершения финала.

Соответственно, ждать высокой оценки с белорусской стороны, на которую наверняка традиционно рассчитывали в росссийской делегации, в этот раз не придётся.

Финал "Евровидения" начнется сегодня в 22:00 мск. Сайт "РГ" проведёт онлайн-трансляцию.