Онлайн-трансляция финала конкурса "Евровидение-2019"

В Тель-Авиве сегодня пройдёт финал "Евровидения-2019" . То есть мероприятие, которое одни до сих пор считают праздничным и культурно значимым событием, а другие - аналогом крушения ледяной стены в мире "Игры престолов" с неумолимым нашествием на телеэкраны этаких вихтов от мира музыки.

Утешает лишь то, что, в отличие от армии Короля Ночи, армия малоизвестных представителей современной европейской попсы атакует цивилизованное человечество пусть и довольно болезненно, зато - относительно недолго.

Спустя каких-то пару часов (плюс стандартное геополитическое голосование) большинство из пёстрых полчищ плясунов, плясуний, певиц и певцов ртом исчезают в небытие, отправляясь прямиком в Хёль современного шоу-бизнеса, - и едва ли кому-нибудь приходит в голову их оплакивать.

К тому же в этом году в их ряды внедрился наш агент Сергей Лазарев, уже прошедший испытание поединком во втором полуфинале, - и явно увеличивший число зрителей решающего раунда за счет терпеливой российской аудитории.

А мы призываем обратить внимание на эпатажных и веселых исландцев Hatari, заметно выделяющихся на общем - весьма унылом и безрадостном - фоне.

Трансляция финала "Евровидения" начнется в 22:00 по московскому времени.