Онлайн-трансляция финала конкурса "Евровидение-2019"

Новости

Во Владимирской области воссоздают родовое поместье семьи Александра Суворова 21:50
Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева 21:31
Вышел снятый в Крыму клип Вадима Самойлова из "Агаты Кристи" 21:22
Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения" 21:10
В Сочи из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали аэропорт 21:07
В Республике Сербской прошли Дни Нижегородской области 20:28
Команда Зеленского опровергла существование указа о роспуске рады 19:54
"Бавария" в седьмой раз подряд выиграла Бундеслигу 19:53
Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой 19:38
В Таганроге реконструкторы отразили штурм интервентов 1855 года 19:26
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 19:20
Видео: неизвестный ударил 71-летнего Арнольда Шварценеггера в Африке 18:39
РПЦ выразила сожаление по поводу ситуации вокруг храма в Екатеринбурге 18:23
Выдвинута теория о новом потенциальном ровеснике динозавров 17:51
Задержан сожитель женщины, оставившей дочку в московской поликлинике 17:38
Большой противолодочный корабль "Североморск" вернулся из похода 17:35
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи 17:24
В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка 17:23
Репродукция Пикассо, проданная за 293$, может оказаться подлинником 17:16
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна 17:15
Георгиев будет вратарем сборной России в матче ЧМ со Швейцарией 16:53
Гимнастка Дина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ с булавами 16:48
Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты "Монолит" 16:40
Полиция вычислит провокаторов на несогласованных акциях в Екатеринбурге 16:14
Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы" 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 21:50
Рубрика: Культура

Онлайн-трансляция финала конкурса "Евровидение-2019"

Текст: Шамиль Керашев, Алексей Литовченко, Дмитрий Сосновский

В Тель-Авиве сегодня пройдёт финал "Евровидения-2019". То есть мероприятие, которое одни до сих пор считают праздничным и культурно значимым событием, а другие - аналогом крушения ледяной стены в мире "Игры престолов" с неумолимым нашествием на телеэкраны этаких вихтов от мира музыки.

Утешает лишь то, что, в отличие от армии Короля Ночи, армия малоизвестных представителей современной европейской попсы атакует цивилизованное человечество пусть и довольно болезненно, зато - относительно недолго.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса "Евровидение-2019"

Спустя каких-то пару часов (плюс стандартное геополитическое голосование) большинство из пёстрых полчищ плясунов, плясуний, певиц и певцов ртом исчезают в небытие, отправляясь прямиком в Хёль современного шоу-бизнеса, - и едва ли кому-нибудь приходит в голову их оплакивать.

К тому же в этом году в их ряды внедрился наш агент Сергей Лазарев, уже прошедший испытание поединком во втором полуфинале, - и явно увеличивший число зрителей решающего раунда за счет терпеливой российской аудитории.

А мы призываем обратить внимание на эпатажных и веселых исландцев Hatari, заметно выделяющихся на общем - весьма унылом и безрадостном - фоне.

Трансляция финала "Евровидения" начнется в 22:00 по московскому времени.

Культура Музыка Поп-музыка Кинократия Новости "Евровидение"-2019 Онлайн-трансляции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска