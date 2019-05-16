Онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса "Евровидение-2019"

Совсем скоро стартует второй этап "Евровидения-2019". В нем примут участие исполнители из 18 стран, включая Россию, за которую отдуваться будет Сергей Лазарев - уже во второй раз. Он будет выступать под номером 13 - с песней Scream, не имеющей, к сожалению, никакого отношения к серии одноименных культовых слэшеров Уэса Крэйвена.

Во втором полуфинале, напомним, победили 10 стран, среди которых лучше всех объективно выглядели исландцы Hatari, презентующие себя как антикапиталистические БДСМ-панки. Они сыграли бодрый припопсованный EBM, сопроводив его эпатажным перформансом, чем и запомнились. В отличие от всех остальных.

Впрочем, для "Евровидения" это нормально: номера здесь, как правило, столь посредственны и безыскусны, что забываются сразу после того, как отзвучат последние ноты. Так что, скорее всего, ни сегодня, ни в финале, который состоится 18 мая, ничего лучше Hatari мы не услышим. Хотя, как говорится, кому и кобыла невеста.

Трансляция второго полуфинала "Евровидения" начнется в 22:00.