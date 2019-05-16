Онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса "Евровидение-2019"

Новости

В аэропорту Симферополя задержали авиадебоширку из Владимирской области 21:08
День географа будут отмечать в России 18 августа 20:54
Путин рассказал, как в отсутствие лифта на руках носил соседку на 5-й этаж 20:33
Матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева за "Ростов" 19:48
Прокуратура проверит детскую площадку-фантом в Рязани 19:44
Росавиация запросила у МАК документы по сертификационным испытаниям SSJ100 19:35
Дейенерис всегда была неадекватной. Вот доказательства 19:30
В Северодвинске вручили орден Мужества брату погибшего подростка 18:50
Tesla в огне: компания пытается исправить ситуацию, не зная причин 18:44
В Казахстане арестовали ученого-китаеведа по подозрению в госизмене 18:30
Путин возмутился детской площадкой-фантомом 18:09
В Китае в результате наезда машины на прохожих погибли 3 человека 18:09
Южные курорты России назвали дату открытия летнего сезона 18:06
Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы" 18:06
Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме 18:05
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне 18:04
Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег 18:00
Полиция США ворвалась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне 17:44
Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети" 17:44
На VI Форуме регионов обсудят эффективность расходования союзного бюджета 17:40
Путин не исключил возвращение системы распределения выпускников 17:37
В ПАО "Сатурн" прокомментировали "утечку данных" о спутниках 17:34
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос" 17:25
Почтовые отделения столичного региона перешли на безнал 17:20
Краш-тест Lada Xray Cross показали на видео 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
"Почта России" объявила старт весенней декады подписки
"Почта России" объявила старт весенней декады подписки
16.05.2019 20:30
Рубрика: В мире

Онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса "Евровидение-2019"

Текст: Алексей Литовченко, Дмитрий Сосновский
Совсем скоро стартует второй этап "Евровидения-2019". В нем примут участие исполнители из 18 стран, включая Россию, за которую отдуваться будет Сергей Лазарев - уже во второй раз. Он будет выступать под номером 13 - с песней Scream, не имеющей, к сожалению, никакого отношения к серии одноименных культовых слэшеров Уэса Крэйвена.

Во втором полуфинале, напомним, победили 10 стран, среди которых лучше всех объективно выглядели исландцы Hatari, презентующие себя как антикапиталистические БДСМ-панки. Они сыграли бодрый припопсованный EBM, сопроводив его эпатажным перформансом, чем и запомнились. В отличие от всех остальных.

Фото: REUTERS/Amir Cohen
ZENА мечтает привезти "Евровидение" в Беларусь

Впрочем, для "Евровидения" это нормально: номера здесь, как правило, столь посредственны и безыскусны, что забываются сразу после того, как отзвучат последние ноты. Так что, скорее всего, ни сегодня, ни в финале, который состоится 18 мая, ничего лучше Hatari мы не услышим. Хотя, как говорится, кому и кобыла невеста.

Трансляция второго полуфинала "Евровидения" начнется в 22:00.

В мире Ближний Восток Израиль Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Онлайн-трансляции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали
День географа будут отмечать в России 18 августа
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая