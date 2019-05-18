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18.05.2019 14:35
Рубрика: Культура

Сергей Лазарев назвал финал "Евровидения" очень сильным и дружелюбным

Текст: Александр Алексеев

В субботу Сергей Лазарев, финалист конкурса "Евровидение", продолжил репетиции. Очередная (уже генеральная!) назначена в Expo Tel Aviv на 16.00. Ровно за шесть часов до того времени, как "Евровидении"-2019 начнется Grand-Final.

Фото: REUTERS/ Amir Cohen
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Перед тем, как отправиться в концертный зал, Лазарев высказал мнение о своих соперниках:

- Очень сильный финал. Конечно, непростой в этом году конкурс, разноплановые песни. Наша песня - одна из самых серьезных, с одним из самых серьезных посылов. Надеюсь, что и для такой эмоции будет место в зрительском сердце!

И рассказал об атмосфере на "Евровидении":

- Мы все друг друга поддерживаем, подбадриваем, делегации встречают друг друга аплодисментами и так же провожают на сцену. Все здорово. Конкуренция начнется во время голосования, там уже будет борьба за призовые места…

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Напомним

Финал 64-го "Евровидения" стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале "Россия-1".

Кстати

Мадонна, еще во время конкурса продолжавшая переговоры о личных условиях с организаторами, прилетела в Тель-Авив. Она споет две песни на сцене Expo Tel Aviv в качестве почетной гостьи "Евровидения".

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
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