Сергей Лазарев назвал финал "Евровидения" очень сильным и дружелюбным

В субботу Сергей Лазарев, финалист конкурса "Евровидение", продолжил репетиции. Очередная (уже генеральная!) назначена в Expo Tel Aviv на 16.00. Ровно за шесть часов до того времени, как "Евровидении"-2019 начнется Grand-Final.

Перед тем, как отправиться в концертный зал, Лазарев высказал мнение о своих соперниках:

- Очень сильный финал. Конечно, непростой в этом году конкурс, разноплановые песни. Наша песня - одна из самых серьезных, с одним из самых серьезных посылов. Надеюсь, что и для такой эмоции будет место в зрительском сердце!

И рассказал об атмосфере на "Евровидении":

- Мы все друг друга поддерживаем, подбадриваем, делегации встречают друг друга аплодисментами и так же провожают на сцену. Все здорово. Конкуренция начнется во время голосования, там уже будет борьба за призовые места…

Напомним

Финал 64-го "Евровидения" стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале "Россия-1".

Кстати

Мадонна, еще во время конкурса продолжавшая переговоры о личных условиях с организаторами, прилетела в Тель-Авив. Она споет две песни на сцене Expo Tel Aviv в качестве почетной гостьи "Евровидения".