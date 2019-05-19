Продюсер Рудковская объяснила причины поражения Лазарева на "Евровидении"

Российская продюсер, телеведущая, член жюри национального отбора "Евровидения" 2018 года Яна Рудковская высказалась о результате представителя РФ на песенном конкурсе в этом году. Напомним, Сергей Лазарев уже во второй раз занял в финале третье место.

По её мнению, российский певец был в шаге от победы. Но не хватило "хитовой составляющей". Поэтому, по словам Рудковской, она заранее допускала, что Лазарев финиширует третьим.

"Я предполагала, что будет третье место. Есть вокальная составляющая, есть составляющая визуализации номера. В этом случае у Сергея вообще не было равных. Он был абсолютным лидером", - приводит её слова RT.

"Но, к сожалению, это не только конкурс вокала. Это ещё всё-таки конкурс песни. И здесь надо, чтобы была хитовая составляющая", - подчеркнула Рудковская, добавив при этом, что номер Лазарева был самым красивым и драматическим.

Продюсер убеждена, что других конкурсантов вообще "никто не вспомнит". Зато все будут помнить Лазарева - за "яркий номер" и "мощный вокал", а также победителя - просто потому что победил.

Напомним, ранее Сергей Лазарев заявил о предвзятости в отношении России на песенном конкурсе.

Перед вторым полуфиналом, где выступал Лазарев, Рудковская предположила, что главным соперником Лазарева станет представитель Франции Билаль Ассани. Который, однако, финишировал лишь 14-м.