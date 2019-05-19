Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"

Представитель России на музыкальном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев заявил, что чувствует некоторую предвзятость по отношению к нашей стране, и это мешает победе. В прошедшем накануне в Тель-Авиве соревновании Лазарев занял третье место с композицией Scream.

"Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране...", - цитирует Лазарева РИА Новости.

Вместе с тем, по словам Сергея Лазарева, он заметил, что в этом году очень изменилось отношение к нему прессы, которая задавала гораздо меньше вопросов на тему политики. Что касается зрителей, то они очень тепло приветствовали россиянина.

"Жюри - может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно", - отметил исполнитель, но подчеркнул, что хотел бы взглянуть, как проголосовали зрители в тех странах, профессиональное жюри которых оценило выступление России в 0 баллов. Напомним, по результатам голосования жюри Лазарев оказался на 9-м месте, мнение зрителей по всей Европе подняло россиянина на 3-е место.