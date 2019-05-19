Организаторы "Евровидения" отказались аннулировать результаты конкурса

Европейский вещательный союз, с 1956 года - организатор "Евровидения", не будет аннулировать результаты нынешнего конкурса", как к тому призвали в Сети, уличив участника от Голландии Дункана Лоуренса в нарушении условий состязания.

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества". Так что ни о каком аннулировании результатов смотра речь не идет.

"Нет, это не соответствует действительности", - заявил Гудман в ответ на соответствующий вопрос. Поясняя, что "ЕВС был в курсе того", что исполненная на конкурсе Лоуренсом песня Arcade была опубликована на YouTube еще в 2017 году. Но тогда "это не было официальным выпуском песни". И вплоть до последнего времени видеоролик композиции-призера "увидели лишь несколько сотен зрителей".

Поэтому песня "Аркада" - "основываясь на предыдущих решениях" и по оценке Референтной группы - и была допущена к состязанию", - заключил Гудман.

Ранее композитор Лора Квинт, член российского жюри "Евровидения", комментируя ситуацию вокруг победителя конкурса указала, что "в приличном обществе это, конечно, чревато", но европейским экспертам виднее.

Кстати, Юрий Лоза раскритиковал выступление на конкурсе Сергея Лазарева, опять занявшего на "Евровидении" лишь третье место, заметив, что Лазарева там "перетрясло".