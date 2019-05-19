Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на "Евровидении"

Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.

Разумеется, без комментария такого крупного музыкального (и не только) эксперта, как Юрий Лоза, это мероприятие просто не могло обойтись. Вот и он: жёсткий и бескомпромиссный, как и заведено у Юрия Эдуардовича.

По мнению автора бессмертного хита про плот, Сергей слишком волновался и испытывал явный страх перед сценой. Более того: советский музыкант охарактеризовал выступление молодого коллеги не иначе как словом "истерика". И сравнил его с представлявшей на песенном конкурсе Россию в 2015-м Полиной Гагариной.

"Я давно не видел такой истерики. По-моему, после Полины Гагариной, которая устроила это вот. Такая же истерика была у Лазарева. У него тряслись руки", - поделился наблюдениями Лоза, добавив, что так, как волновался Лазарев, не волновался в этот вечер, наверное, никто.

"Это единственный, наверное, исполнитель, который так переволновался, которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его как будто на каторгу выпустили по-моему", - приводит слова 65-летнего песенника Пятый канал.

Затем Лоза прошёлся и по победителю конкурса этого года - нидерландцу Дункану Лоуренсу, чье представление мэтра также совсем не впечатлило.

"Песня никакая, номера не было. Ну, сидел, ну, руками махал. С точки зрения профессионала, мы все понимаем, что это не хит", - припечатал Дункана Лоза.

По мнению Юрия Эдуардовича, в финале были куда более достойные исполнители, в числе которых он назвал шведа Джона Лундвика и азербайджанца Чингиза: "По всем параметрам азербайджанец был самый интересный, самый шлягерный был швед".

"А победил голландец, который, в общем-то, был самый безликий из всех", - посетовал Лоза.

Напомним, ранее продюсер Яна Рудковская поделилась своими соображениями о причинах поражения Сергея Лазарева. Сам же Лазарев заявил о предвзятости в отношении России на "Евровидении".

Кроме того, сегодня стало известно, что Дункан Лоуренс может лишиться победы из-за нарушения одного из главных правил конкурса.

Сайт "РГ" провёл онлайн-трансляцию финала "Евровидение-2019".