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Юрий Лоза усмотрел в скандале с Друзем подозрительные факторы

Новости
    15.02.2019, 18:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Карпушкин/ТАСС Фото: Александр Карпушкин/ТАСС
Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

Со вторника немалую часть отечественного медийного пространства занимает скандал, разразившийся на почве, как предполагается, личной неприязни магистора-знатока "Что? Где? Когда?" Друзя и редактора шоу "Кто хочет стать миллионером?" Бера друг к другу.

В процессе которого названные взаимно обвиняют друг друга в попытках мошенничества.

В результате, по решению руководства Первого канала, на котором выходят обе программы, и Друзь и Бер от передач отстранены, а результаты игры, в которой принимал участие Друзь, аннулированы.

Естественно, мимо столь крупного события не мог пройти Юрий Эдуардович Лоза, отреагировавший на происходящее в своем Facebook. Словами, что во всей истории много странного и подозрительного. Что перечислено по пунктам.

Фото: instagram.com/fedukone/
Фото: назван самый стильный россиянин

В частности, Юрия Эдуардовича насторожило то очевидно малопонятное обстоятельство, что Бер обнародовал диктофонные записи своих переговоров с Друзем, состоявшихся несколько месяцев назад, только сейчас. При этом напирая, что изначально планировал подловить магистра на непорядочности.

Во-вторых, "ранее на "Кто хочет стать миллионером?" некоторые ответы возникали как бы ниоткуда, но при явной очевидности подсказки это никого не напрягало", - пишет Юрий.

Да и как вообще мог возникнуть такой разговор? "Друзя нельзя считать глупым и недальновидным, скорее наоборот. Тем более, что он полжизни провел на телевидении, следовательно, прекрасно осведомлен о царящих там порядках и нравах", - отмечает Лоза. Полагая, что если бы Друзь и выступил "с подобной инициативой", то уж точно должен был знать, "кому и что можно предлагать".

"Тогда зачем вдруг так демонстративно понесли сор из избы? Не верю, что только из благородных порывов. Не верю!", - заключает свой пост музыкант.

"Да ради хайпа", - предлагают версию комментаторы. В частности, телеведущий, писатель и эксперт в области восточной кухни Сталик Ханкишиев.

Ранее сообщалось, что ситуацию прокомментировали Бурда, и Пельш, и Вассерман. Причем легендарный Анатолий предложил проверить Друзя и Бера на детекторе лжи.

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