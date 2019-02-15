Анатолий Вассерман предложил проверить Друзя на детекторе лжи

Легендарный Анатолий Вассерман, публицист, телеведущий и чемпион интеллектуальных игр прокомментировал судьбу магистра Друзя. Конкретно - решение Первого канала отстранить магистра Друзя от участия в шоу канала.

Как отметил легендарный Анатолий, решение это - вынужденное: до тех пор, пока нет полной ясности, что именно произошло и кто прав, а кто виноват в сложившейся пренеприятнейшей ситуации.

А поскольку сам Друзь не отрицает, что часть вопросов была сообщена ему заранее, то, естественно, правила игры он нарушил, - обратил внимание легендарный Анатолий в беседе с RT. Подчеркивая, что и, соответственно, гонорар магистр Друзь получать теперь не вправе.

Легендарному Анатолию, кстати, известно: подобные эпизоды имели место и в американских игровых телешоу аналогичного направления, что "со страшной силой ударило по их репутации".

"Так что... необходимо в таких случаях отстранять всех фигурантов дела до полного расследования", - делится мнением легендарный Анатолий.

Предлагая далее Первому каналу направить обоих спорщиков на передачу, где есть детектор лжи и где можно было бы "быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло".

Анатолию Александровичу Вассерману 66 лет. Впервые на всесоюзном экране появился он 14 октября 1989 года - в команде Нурали Латыпова клуба "Что? Где? Когда?".

В 1991 году Вассерман, будучи в команде Одессы, проиграл и был лишен права играть в элитарном клубе вместе с другим мэтром - Борисом Бурдой. Но в 1995-м был амнистирован и замечен в зале среди знатоков, но ни разу не принимал участия в играх.

В телевизионной шоу "Своя игра" легендарный Анатолий легендарно одержал пятнадцать побед подряд в 2001-2002 годах.

Ранее сообщалось, что скандал с Друзем прокомментировали Эрнст, Пельш и вышеназванный Бурда.