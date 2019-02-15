Новости

Бурда прокомментировал отстранение Друзя 17:20
Отснят последний эпизод сериала "Теория Большого взрыва" 15:25
Фото: назван самый стильный россиянин 14:55
Чеченский писатель снова подал суд на режиссера "Аватара" 14:53
В Ульяновске умер Заслуженный артист России Евгений Редюк 14:40

Анатолий Вассерман предложил проверить Друзя на детекторе лжи

ТВ и сериалы
    15.02.2019, 17:38
Текст:   Олег Усков
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Легендарный Анатолий Вассерман, публицист, телеведущий и чемпион интеллектуальных игр прокомментировал судьбу магистра Друзя. Конкретно - решение Первого канала отстранить магистра Друзя от участия в шоу канала.

Как отметил легендарный Анатолий, решение это - вынужденное: до тех пор, пока нет полной ясности, что именно произошло и кто прав, а кто виноват в сложившейся пренеприятнейшей ситуации.

А поскольку сам Друзь не отрицает, что часть вопросов была сообщена ему заранее, то, естественно, правила игры он нарушил, - обратил внимание легендарный Анатолий в беседе с RT. Подчеркивая, что и, соответственно, гонорар магистр Друзь получать теперь не вправе.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала

Легендарному Анатолию, кстати, известно: подобные эпизоды имели место и в американских игровых телешоу аналогичного направления, что "со страшной силой ударило по их репутации".

"Так что... необходимо в таких случаях отстранять всех фигурантов дела до полного расследования", - делится мнением легендарный Анатолий. 

Предлагая далее Первому каналу направить обоих спорщиков на передачу, где есть детектор лжи и где можно было бы "быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло".

Анатолию Александровичу Вассерману 66 лет. Впервые на всесоюзном экране появился он 14 октября 1989 года - в команде Нурали Латыпова клуба "Что? Где? Когда?".

В 1991 году Вассерман, будучи в команде Одессы, проиграл и был лишен права играть в элитарном клубе вместе с другим мэтром - Борисом Бурдой. Но в 1995-м был амнистирован и замечен в зале среди знатоков, но ни разу не принимал участия в играх.

В телевизионной шоу "Своя игра" легендарный Анатолий легендарно одержал пятнадцать побед подряд в 2001-2002 годах.

Ранее сообщалось, что скандал с Друзем прокомментировали Эрнст, Пельш и вышеназванный Бурда.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В новой экранизации "Дюны" сыграют "Аквамен" и Джош Бролин 14:16
"Кина не будет": Владимир Машков решил больше не сниматься 13:06
Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера 12:58
Грядущую церемонию вручения премии "Оскар" омрачил еще один скандал 12:44
⧣ Россия
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Результаты игры Друзя в "Кто хочет стать миллионером?" аннулированы 11:58
Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала 11:37
Магистра Друзя обвинили еще в одном мошенничестве 14.02.2019
⧣ скандалы
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
В новом сериале Богомолова сыграли его бывшая жена и Ксения Собчак 14.02.2019
Друзь может подать в суд на обвинившего его в попытке подкупа редактора 13.02.2019
⧣ телевидение
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представители Слепакова опровергли сведения о его госпитализации 14.02.2019
СМИ: Семен Слепаков госпитализирован из-за проблем с сердцем 14.02.2019
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя 13.02.2019