Результаты игры Друзя в "Кто хочет стать миллионером?" аннулированы

Пресс-служба Первого канала сообщила сегодня, что исход скандальной игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Александра Друзя, по итогам которой он был запоздало обвинен редактором шоу в попытке подкупа, аннулирован. И, соответственно, выигрыш выплачен не будет.

"Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет", - заявил Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат", производитель "Кто хочет стать миллионером?".

Кроме того, и Друзь, и Бер отстраняются от участия в программах Первого канала как нанесшие репутационный вред нанесен телеигре "Что? Где? Когда?" и каналу - как вещателю.

"Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера", - пояснил Кривицкий, подчеркнув, что они "очень ценят профессиональные качества Ильи Бера", однако считают правильным отстранить его от работы в программе - "на неопределенный срок".

Гендиректор отмечает, что его подчиненный "был не вправе устраивать "следственные эксперименты" - какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался - в федеральном телеэфире".

Напомним, скандал разгорелся в этот вторник после того, как Бер публично - через социальные сети - обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, Друзь предложил ему заранее "слить" вопросы и правильные ответы, а выигрыш поделить.

Друзь на это возразил, что все было наоборот и это Бер его пытался подкупить.

Далее последовал комментарий и со стороны генерального директора Первого канала Константина Эрнста, предположившего, что в корне ситуации - личная неприязнь Друзя и Бера друг к другу.