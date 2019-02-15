Новости

Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала 11:37
Вышел трейлер второго сезона комедийных "Девчонок из Дерри" 11:03
Нил Гейман: "Благие знамения" будут близки по духу "Доктору Кто" 10:55
"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом 10:42
Магистра Друзя обвинили еще в одном мошенничестве 14.02.2019

Результаты игры Друзя в "Кто хочет стать миллионером?" аннулированы

ТВ и сериалы
    15.02.2019, 11:58
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Пресс-служба Первого канала сообщила сегодня, что исход скандальной игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Александра Друзя, по итогам которой он был запоздало обвинен редактором шоу в попытке подкупа, аннулирован. И, соответственно, выигрыш выплачен не будет.

"Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет", - заявил Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат", производитель "Кто хочет стать миллионером?".

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
В новом сериале Богомолова сыграли его бывшая жена и Ксения Собчак

Кроме того, и Друзь, и Бер отстраняются от участия в программах Первого канала как нанесшие репутационный вред нанесен телеигре "Что? Где? Когда?" и каналу - как вещателю.

"Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера", - пояснил Кривицкий, подчеркнув, что они "очень ценят профессиональные качества Ильи Бера", однако считают правильным отстранить его от работы в программе - "на неопределенный срок".

Гендиректор отмечает, что его подчиненный "был не вправе устраивать "следственные эксперименты" - какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался - в федеральном телеэфире".

Напомним, скандал разгорелся в этот вторник после того, как Бер публично - через социальные сети - обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, Друзь предложил ему заранее "слить" вопросы и правильные ответы, а выигрыш поделить.

Друзь на это возразил, что все было наоборот и это Бер его пытался подкупить.

Далее последовал комментарий и со стороны генерального директора Первого канала Константина Эрнста, предположившего, что в корне ситуации - личная неприязнь Друзя и Бера друг к другу.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Названы место и дата прощания и похорон певца Сергея Захарова 14.02.2019
Создатели "Игры престолов" прояснили судьбу Сира Царапки 14.02.2019
Черепашки-ниндзя помогут Бэтмену в борьбе с Джокером в новом фильме 14.02.2019
Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым 14.02.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Песня Oxxxymiron'а прозвучит в сериале Netflix 14.02.2019
Названа причина смерти певца Сергея Захарова 14.02.2019
Умер знаменитый советский певец Сергей Захаров 14.02.2019
⧣ скандалы
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
В новом сериале Богомолова сыграли его бывшая жена и Ксения Собчак 14.02.2019
Друзь может подать в суд на обвинившего его в попытке подкупа редактора 13.02.2019
В США шестеро полицейских расстреляли спящего рэпера 13.02.2019
⧣ телевидение
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представители Слепакова опровергли сведения о его госпитализации 14.02.2019
СМИ: Семен Слепаков госпитализирован из-за проблем с сердцем 14.02.2019
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя 13.02.2019