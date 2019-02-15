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Бурда прокомментировал отстранение Друзя

ТВ и сериалы
    15.02.2019, 17:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Журналист, телеведущий, писатель и кулинар Борис Бурда, некогда - один из самых известных игроков в интеллектуальном казино "Что? Где? Когда?", прокомментировал решение дирекции Первого канала отстранить Александра Друзя от участия в шоу.

При этом Бурда заметил, что пока не очень понимает, что на самом деле там произошло - "недостаточно информации" у него для этого.

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"У меня нет информации для того, чтобы все это оценить", - осторожно сообщил Федеральному Агентству Новостей знаток.

Далее высказавшись по поводу прозвучавшего от депутатов предложения лишить Друзя, а также Виктора Сиднева, другого знатока, принимавшего участие злополучном выпуске "Кто хочет стать миллионером?", титула "Магистр игры".

По мнению обладателя "Бриллиантовой совы" и трехкратного обладателя "Хрустальной совы", этот вопрос находится вне компетенции депутатов - звания знатоков может лишать только тот, кто его присвоил.

Отметим, что сам Бурда принял участие в одной из праздничных передач "Кто хочет стать миллионером?" в 2004 году, но выиграл лишь тысячу рублей, "срезавшись" на десятом вопросе. Далее Бурда попытал счастье на выпуске от 9 декабря 2012 года, откуда ушел ни с чем.

Ранее сообщалось, что отстранение Друзя прокомментировал Пельш.

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