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Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера

ТВ и сериалы
    15.02.2019, 12:58
Текст:   Олег Усков

Актер и музыкант Валдис Пельш, ведущий популярного телешоу "Угадай мелодию", прокомментировал решение Первого канала поддержать отстранение магистра игры "Что? Где? Когда?", знатока Александра Друзя от съёмок в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?". 

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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"Если канал принял решение об аннулировании, значит, у канала были какие-то аргументы", - считает артист.

Добавляя: "Если Друзь сделал заявление, что не он один виноват, то у него были аргументы. Пускай разбираются компетентные стороны".

"Не исключено, что это станет темой для различных ток-шоу", - проницательно отметил шоумен в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что результаты игры с участием Друзя аннулированы и, соответственно, ни о какой выплате выигрыша речи нет.

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