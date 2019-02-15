Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера

Актер и музыкант Валдис Пельш, ведущий популярного телешоу "Угадай мелодию", прокомментировал решение Первого канала поддержать отстранение магистра игры "Что? Где? Когда?", знатока Александра Друзя от съёмок в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".

"Если канал принял решение об аннулировании, значит, у канала были какие-то аргументы", - считает артист.

Добавляя: "Если Друзь сделал заявление, что не он один виноват, то у него были аргументы. Пускай разбираются компетентные стороны".

"Не исключено, что это станет темой для различных ток-шоу", - проницательно отметил шоумен в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что результаты игры с участием Друзя аннулированы и, соответственно, ни о какой выплате выигрыша речи нет.