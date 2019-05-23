Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на "Евровидении"

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал итоги пересчёта организаторами "Евровидения" голосов, в соответствии с которыми ему был начислен дополнительный балл. Который, впрочем, ничего для него не изменил - он так и остался на третьем месте. А нидерландец Дункан Лоуренс сохранил первое.

"Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты", - приводит KP.RU слова Лазарева.

Напомним, Европейский вещательный союз признал наличие ошибки при выяснении среднего балла, начисленного жюри. Оказалось, что очки были начислены в обратном порядке. Словом, путаница с новыми правилами голосования интенсивно усиливается.

Отмечается, что изначальным источником проблемы стало то самое скандальное и загадочное отстранение от голосования белорусского жюри. В результате был утверждён агрегатор, который должен был заменить выпавших из процесса белорусских экспертов "на основании результатов других стран с аналогичными результатами голосования". Интересно, что баллы, которые заменили белорусские, были взяты от расположенных рядом стран: России (которая сама за себя голосовать не может), Армении, Азербайджана и Грузии. Чем и объясняется низкий балл, выданный Лазареву от лица белорусов.

Ошибка, в отличие, очевидно, от самого отстранения белорусских судей, не повлияла на места исполнителей в самой верхней части таблицы, но кое-что изменила ниже: например, Норвегия опустилась на шестое место, а Швеция поднялась на пятое.