Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Телеведущая, певица, актриса и предпринимательница Ольга Бузова, на днях ворвавшаяся в топ списка молодых российских миллионеров, - самый популярный Instagram-блогер страны.

Об этом свидетельствует деловой журнал Forbes.

Уточняя, что с одного рекламного поста в Instagram-аккаунте, где у нее около шестнадцати миллионов подписчиков, Бузова имеет до миллиона рублей.

Также в "чарте" наиболее популярных и обеспеченных отечественных блогеров: актриса, телеведущая, бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак (6,5 миллиона подписчиков и так же миллионный доход), 28-летняя актриса и телеведущая Настя Ивлева (12,4 млн подписчиков / 0,9 миллиона долларов), 32-летний Дудь (2,2 / 1,4), Валентин Петухов, aka Wylsacom (1,7 / 2,7), Саша Спилберг (5,1 / 0,7), Илья Прусикин aka LittleBig (417 000 / 1,0), Макс +100500 (722 000 / 0,7) и другие персоны.

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.

Мать Бузовой недавно рассказала о тернистом пути дочери к успеху.