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Бузова прокомментировала свое попадание в топ молодых миллионеров

Новости
    26.07.2019, 14:14
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

33-летняя Ольга Бузова, экс-звезда резонансного шоу "Дом-2", певица и вообще артистка массы дарований, прокомментировала свое попадание в список молодых российских миллионеров, составленный деловым журналом Forbes. В котором заняла высокую строчку.    

Издание KP.RU дозвонилось до преуспевающей девушки, чей официальный годовой доход обозначен журналом в 4,4 миллиона долларов, и попросило о комментарии.

На что девушка заверила: ей приятно находиться "в тройке со звездами мирового спорта". Имея ввиду бойца Хабиба Нурмагомедова и хоккеиста Александра Овечкина.

Присовокупив, что она знакома и общается "и с Хабибом, и с Сашей Овечкиным".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Но все же для меня не имеют значения подобные рейтинги, особенно основанные на подсчетах заработков", - строго продолжила Ольга.

Поясняя, что ей "гораздо приятней находиться в топе стрим чартов, видеть полные залы на концертах и чувствовать любовь своих людей".

Кстати, на одном таком выступлении - на "Жаре" в Баку - Ольга поскользнулась, упала и повредила ногу (смотреть видео, без SMS).  

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