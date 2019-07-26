Бузова прокомментировала свое попадание в топ молодых миллионеров

33-летняя Ольга Бузова, экс-звезда резонансного шоу "Дом-2", певица и вообще артистка массы дарований, прокомментировала свое попадание в список молодых российских миллионеров, составленный деловым журналом Forbes. В котором заняла высокую строчку.

Издание KP.RU дозвонилось до преуспевающей девушки, чей официальный годовой доход обозначен журналом в 4,4 миллиона долларов, и попросило о комментарии.

На что девушка заверила: ей приятно находиться "в тройке со звездами мирового спорта". Имея ввиду бойца Хабиба Нурмагомедова и хоккеиста Александра Овечкина.

Присовокупив, что она знакома и общается "и с Хабибом, и с Сашей Овечкиным".

"Но все же для меня не имеют значения подобные рейтинги, особенно основанные на подсчетах заработков", - строго продолжила Ольга.

Поясняя, что ей "гораздо приятней находиться в топе стрим чартов, видеть полные залы на концертах и чувствовать любовь своих людей".

Кстати, на одном таком выступлении - на "Жаре" в Баку - Ольга поскользнулась, упала и повредила ногу (смотреть видео, без SMS).